Президент Мексики отложил визит в США после телефонного разговора с Трампом

Визит президента Мексики Энрике Пеньи Ньето в Соединенные Штаты Америки отложен после телефонного разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом. Такую информацию сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на американских и мексиканских чиновников.

Планировалось, что визит Пеньи Ньето в Вашингтон состоится в феврале или марте, но стороны решили отложить мероприятие. Дональд Трамп не смог принять позицию Мексики относительно строительства приграничной стены. Именно этот вопрос политики обсуждали в ходе 50-минутной телефонной беседы во вторник, 20 февраля. Ни один не смог уступить другому, передает РИА Новости.

Как рассказал СМИ один из источников в Мексике, в ходе беседы Трамп "потерял терпение". Американские чиновники отметили, что их лидер был расстроенный и сердитый.

Кроме строительства стены, за которую, как считает Дональд Трамп, должна заплатить Мексика, между двумя странами есть еще ряд серьезных разногласий (в том числе по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли). Стена на границе с Мексикой была одним из ключевых моментов в предвыборной программе Трампа.