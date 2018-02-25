Немецкие бобслеисты победили в соревнованиях четверок

Завершился олимпийский турнир по бобслею. В последнем виде программы – соревнования мужских четверок победили спортсмены Германии.

Первая сборная Германии, за которую выступали Франческо Фридрих, Канди Бауэр, Мартин Гроткопп, Торстен Маргис. На втором месте – хозяева турнира – южнокорейский экипаж Вон Юн Чона. Бронзовые награды также отправятся в Германию вместе с квартетом Нико Вальтера.

Бобслеисты из России Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов после двух попыток шли 16-ми. В третье попытки они также показали 16-е время, но по итогам заключительной попытки экипаж Максима Андрианова поднялся на 15 место.