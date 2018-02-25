НХЛ. "Флорида" прервала победную серию "Питсбурга"

За океаном продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. "Флорида Пантерз" на своей площадке обыграла "Питсбург Пингвинз" с результатом 6:5, прервав победную серию "пингвинов" из шести встреч.

Три шайбы в ворота "пингвинов", в том числе и победную, отправил Евгений Дадонов, сделавший свой первый хет-трик в заокеанской карьере. Теперь у российского нападающего 18 заброшенных шайб и 23 голевых передачи. У проигравших две шайбы и голевой пас на счету Евгения Малкина. Малкин довел свой лицевой счет до 76 очков (36 голов и 40 передач).

"Вашингтон Кэпиталз" дома был сильнее "Баффало Сэйбрз" 5:1. И здесь отличились российские хоккеисты. Евгений Кузнецов забросил сам и трижды ассистировал партнерам, в том числе и Александру Овечкину. Результативная передача на счету еще одного игрока "Кэпиталз" защитника Дмитрия Орлова. Даллас Старз" дома проиграл "Виннипег Джетс" 3:5. Гола и результативной передачи Александра Радулова оказалось недостаточно для "Далласа".

"Коламбус Блю Джекетс" на своем льду обыграл "Чикаго Блэкхоукс" 3:2. У победителей голевой пас отдал Артемий Панарин, а вратарь Сергей Бобровский отразил 33 броска из 35. Не ушел с площадки без гола Никита Кучеров. Его клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" переиграл в гостях "Монреаль Канадиенс" с помощью буллитов. Основное время завершилось вничью 3:3. На счету Кучерова гол и точная передача. Одноклубник Никиты вратарь Андрей Василевский отбил 29 бросков.