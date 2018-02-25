Тренер российских хоккеистов Олег Знарок не стал менять победный состав

Близится финал олимпийского хоккейного турнира. В решающем матче борьбу за золото поведут хоккеисты России и Германии.

Главный тренер нашей сборной Олег Знарок не стал менять победный состав. На площадку выйдут те же хоккеисты, что и в матчах со сборными Норвегии и Чехии. В 1/4 финала россияне обыграли сборную Норвегии 6:1, а в полуфинале они победили сборную Чехии 3:0.

Как и в предыдущих встречах ворота российской команды будет защищать Василий Кошечкин. Сочетания звезд выглядят следующим образом. Владислав Гавриков – Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Калинин. Никита Нестеров – Богдан Киселевич, Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов. Андрей Зубарев – Артем Зуб, Сергей Широков – Николай Прохоркин – Александр Барабанов. Егор Яковлев, Иван Телегин – Илья Каблуков – Михаил Григоренко, Сергей Мозякин. Запасной вратарь – Илья Сорокин.