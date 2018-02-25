В Пхенчхане начался финальный матч Олимпиады по хоккею

В Пхенчхане стартовал заключительный день зимних Олимпийских игр. Его украшением станет финальный матч мужского хоккейного турнира, в котором принимает участие команда Олимпийских атлетов из России. Наши хоккеисты играют решающую встречу с соперниками из Германии.

Немцы преподнесли сюрприз в плей-офф, переиграв последовательно шведскую "Тре крунур" и команду Канады. Теперь Германия играет финал против наследников "Красной машины" из России. Фаворитами считаются наши, но это решающая игра и заранее предсказать ее ход невозможно.