Под Воронежем столкнулись грузовик и автобус: четыре человека погибли

На трассе М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом и грузовиком МАЗ. Такую информацию сообщил СМИ представитель дежурной части отдела МВД по Бобровскому району.

Как уточняется, звонок об аварии поступил на телефон 112 в 1:58 по московскому времени. В результате ДТП погибли четыре человека, ехавших микроавтобусе. Остальные 17 пассажиров рейсового микроавтобуса были отправлены далее по маршруту на другом автобусе, передает ТАСС.

По предварительной информации, у рейсового микроавтобуса, следовавшего из Нальчика в Москву, на 630 километре трассы М-4 "Дон" возникли проблемы с двигателем, из-за чего водитель остановился на обочине. Во время ремонта в заднюю часть автобуса врезался грузовой автомобиль МАЗ.