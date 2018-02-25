Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Таймыре: один человек ранен

Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании "КрасАвиа", совершил жесткую посадку на мысе Арктический (самая северная точка Красноярского края). В результате ЧП травмы получил один человек. Такую информацию СМИ сообщили представители регионального ГУ МЧС.

Как уточняется, инцидент произошел 24 февраля. На борту вертолета находились пять человек, один из них получил ушибы и был доставлен в больницу, передает ТАСС.

Пассажиров Ми-8 забрали вертолеты, вылетевшие из Хатанги.