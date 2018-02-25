Главный борец с оргпреступностью Дагестана задержан за финмахинации

В Дагестане задержан по подозрению в финансовых махинациях начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по республике полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров. Его задержали сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности МВД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Полковнику Ибнухаджарову вменяется в вину организация и участие в мошеннических схемах с целью получения незаконных выплат. Ранее сегодня сообщалось о возбуждении уголовного дела против должностных лиц Управления уголовного розыска МВД по Дагестану. Дело заведено по факту мошенничества из-за финансовых нарушений.

Как установило следствие, должностные лица Управления уголовного розыска, действуя из корыстных побуждений и используя свое служебное положение, обманным путем представили в финансовое подразделение заведомо подложные документы, компенсирующие командировочные расходы. По ним они получили от 10 до 20 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.