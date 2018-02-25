В Киеве на могиле Леси Украинки осквернили памятник

В Киеве с памятника на могиле украинской поэтессы Леси Украинки украли бронзовую гирлянду. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

По его словам, по традиции 24 февраля на Байковом кладбище собрались писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки и поклонники писательницы. Увидев оскверненный памятник, пришедшие "буквально остолбенели", поскольку от "величественных бронзовых гирлянд остались лишь металлические штыри".

Сидоржевский отметил, что писатели намерены обратиться в полицию, а также будут просить минкульт восстановить прежний вид памятника.

Леся Украинка – известная украинская поэтесса, активная участница украинского национального движения. В воскресенье, 25 февраля, исполнилось 147 лет со дня ее рождения.