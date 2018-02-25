"Германия побита в овертайме": Капризов разрушил хоккейные мечты немцев

"Так круто мы еще никогда не проигрывали!" — написал о поражении сборной Германии в финале хоккейного турнира в Пхенчхане немецкий таблоид Bild. "Капризов после нескольких диагональных передач разрушает наши мечты. Мгновенная смерть", — констатирует издание, ссылаясь на спортивное правило, когда матч продолжается до первого неравного изменения счёта.

С "замечательной победой" поздравил команду олимпийских атлетов из России спикер Госдумы Вячеслав Володин. Игра россиян против сборной Германии "станет одной из ярких страниц Олимпиады-2018 и войдет в историю олимпийского движения", уверен он.

Сами российские хоккеисты, завоевавшие золотые олимпийские медали впервые за 26 лет, не принимали участия в церемонии закрытия Игр в Пхенчхане, так как отправились на командный ужин с семьями.

Тем временем, бывший тренер хоккейной сборной России Игорь Захаркин считает, что победа на олимпийском турнире не решит всех проблем в российском хоккее, и нужно обратить на них больше внимания. По его словам, "эту победу не нужно принижать", однако "мы видим проблемы в нашем чемпионате, и эти проблемы после победы никуда не ушли".

К ним Захаркин отнес, в частности, комплектование команд, структуру соревнований, детский хоккей, передает РИА Новости. "Победа на Олимпиаде не должна стать золотым фасадом, который скрыл бы все остальные проблемы", — сказал он.