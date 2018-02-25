Фигуристы Столбова и Климов пропустят чемпионат мира в Милане

Фигуристы Столбова и Климов пропустят чемпионат мира в МиланеЧитайте нас в Telegram
Олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях среди фигуристов Ксения Столбова и Федор Климов из-за травмы партнерши вынуждены будут пропустить чемпионат мира 2018 года, который пройдет с 19 по 25 марта в итальянском Милане.
В своем аккаунте в Instagram Ксения Столбова продемонстрировала травмированную ногу, написав, что для нее нынешний сезон завершен.
Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет не прислал приглашения на Олимпиаду Ксении Столбовой, тренирующейся в дуэте с Федором Климовым.
With my big regret I have to announce that the season is over and I will not be able to participate at the World Championship. in Milan. But boundaries and obstacles are just temporary. I still have so much more to give and I never had a lack of motivation. I will be back on my feet soon and ready to reach new goals in my skating career. Looking forward for it !!! 🙌🏻
Публикация от ŠTØLBØVÅ (@stolbova_ksenia) Фев 25, 2018 в 2:40 PST
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