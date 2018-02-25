Фигуристы Столбова и Климов пропустят чемпионат мира в Милане

Олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях среди фигуристов Ксения Столбова и Федор Климов из-за травмы партнерши вынуждены будут пропустить чемпионат мира 2018 года, который пройдет с 19 по 25 марта в итальянском Милане.

В своем аккаунте в Instagram Ксения Столбова продемонстрировала травмированную ногу, написав, что для нее нынешний сезон завершен.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет не прислал приглашения на Олимпиаду Ксении Столбовой, тренирующейся в дуэте с Федором Климовым.