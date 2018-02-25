Марш памяти Немцова завершился на проспекте Сахарова

Участники марша памяти Бориса Немцова начали расходиться, но некоторые из них еще планируют возложить цветы на Большом Москворецком мосту, где был убит политик.

В согласованной властями Москвы акции приняли участие 4,5 тысячи человек. По словам главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, марш был согласован по маршруту от Пушкинской площади по Страстному бульвару к проспекту Сахарова. Планировалось участие 30 тысяч человек.

Во главе колонны прошли лидеры демократических партий и организаций, как то: ПАРНАС с Михаилом Касьяновым и "Солидарность" с Ильей Яшиным. В середине колонны прошли активисты партии "Яблоко" и кандидат в президенты России Григорий Явлинский. С маршем прошла и Ксения Собчак.

Охрану обеспечивают Росгвардия и полиция, передает РИА Новости.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Был убит 27 февраля 2015 года.