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25 февраля 201816:08

В Южной Корее завершились зимние Олимпийские игры

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На Олимпиаде в Пхенчхане завершилась церемония закрытия Игр 2018 года. По решению Международного олимпийского комитета российская делегация прошла по стадиону под олимпийским флагом, который нес волонтер. Олимпийские атлеты из России завоевали в Южной Корее 17 медалей, две из которых – золотые.

Во время церемонии закрытия состоялось последнее на Олимпиаде награждение лыжников и лыжниц, ставших призерами в гонке на 50 и 30 км соответственно. На пьедестал почета поднялись россияне Александр Большунов и Андрей Ларьков, завоевавшие серебряную и бронзовую медали.

Напомним, что в отсутствии многих лидеров спортсмены из России сумели завоевать 17 наград на Играх в Пхенчхане. Медали высшего достоинства принадлежат Алине Загитовой и хоккейной мужской команде из России. Шесть серебряных наград достались лыжной команде в эстафете в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова, лыжникам Спицову и Большунову в командном спринте, Большунову в гонке на 50 км, команде фигуристов из России в командном первенстве (Евгения Медведева, Алина Загитова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев), фигуристке Евгении Медведевой и скелетонисту Никите Трегубову.

Девять бронзовых медалей завоевали лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская в эстафете, Белорукова (индивидуальный спринт), Спицов (гонка на 15 км), Ларьков (50 км), Большунов (индивидуальный спринт), фристайлисты Илья Буров (лыжная акробатика) и Сергей Ридзик (ски-кросс), конькобежка Наталья Воронина (5000 метров), а также шорт-трекист Семен Елистратов (1500 метров).

В неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Пхенчхане победу одержала норвежская сборная. На ее счету 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых). На втором месте расположились немцы – 31 (14, 10, 7). В тройку призеров вошли канадские спортсмены – 29 (11, 8, 10). Олимпийские атлеты из России заняли 13-е место – 17 (2, 6, 9).

В постсоветской истории россияне приняли участие в семи зимних Олимпиадах. В 1994  году в норвежском Лиллехаммере сборная России завоевала 23 медали (11 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые). На Олимпиаде в японском Нагано (1998) у нас было 18 наград (9-6-3). В 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити россияне взяли 13 медалей (5-4-4). В итальянском Турине в 2006 году спортсмены из России завоевали 22 награды (8-6-8). В канадском Ванкувере (2010) в копилке россиян оказалось 15 медалей (3-5-7). В Сочи в 2014 году сборная России заняла первое место в командном зачете, завоевав 29 наград (11-9-9).

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Китае в 2022 году. Пекин, который примет олимпийские соревнования, станет первым городом, принимавшим и летние, и зимние Игры.

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