Загитова и Медведева заставили судей сдаться

Конечно, мы ожидали появления нашего флага на церемонии закрытия Игр, но МОК принял другое решение. По словам его президента Томаса Баха, россияне выполнили все требования, но картину смазали два допинг-эпизода — в керлинге и бобслее. При этом Олимпийский комитет России может быть восстановлен в правах уже в марте — после проверки всех допинг-проб. Ярчайшим успехом наших на Олимпиаде стало выступление феноменальных фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

"Пойду домой и лягу спать" — это первое, что сказала олимпийская чемпионка Алина Загитова после того, как ей вручили золотую медаль.

Автограф 15-летней Загитовой после закрытия Игр передадут в штаб-квартиру Международного олимпийского комитета в Лозанну. Она не верит в происходящее и просит помочь с переводом: неужели они действительно хотят сделать слепок ее ладони?!

Алина Загитова, которая принесла нам первую золотую медаль, оставляет отпечаток своей руки на память — именно этот отпечаток отправится в Олимпийский музей.

Самые последние минуты перед стартом. Алина Загитова выходит на лед. Ей традиционно на ушко что-то шепнула тренер. Надеемся на победу.

Как только Алина выходит на лед, трибуны перестают дышать — болельщики не просто замирают на 4 минуты, скрестив пальцы, схватившись за сердце, ледовая арена "начинает прокат" вместе с ней.

Своим первым прыжком самая техничная фигуристка планеты заставляет трибуны достать валидол. Вместо каскада, когда на счету каждая сотая балла, Загитова делает лишь двойной лутц. "Мое сердце остановилось", — скажет потом Алина. Но она все-таки собирается, тот самый каскад исполняет во второй части программы, перенасыщенной сложными элементами. Это не просто нагрузка, потеря во времени, риск не угнаться за музыкой, но Загитовой все удается.

Младшая сестра Алины — тоже юная фигуристка — смотрела олимпийское выступление прямо на льду в Ижевске — компьютер установили на бортик катка. На тренировку по расписанию 10-летнюю Сабину Загитову привел ее папа, хоккейный тренер.

"В день выступления вообще не созваниваемся. Она мне накануне только написала сообщение, но я не ответил", — вспоминает отец Алины Ильнас Загитов.

Откуда у ребенка этот стальной характер, папа говорит. Выступление дочери в прямом эфире он не смотрел, когда узнал про победу, заплакал.

Суперчемпионка выходит не просто на лед — она идет воевать. Ставшая легендарной Женя Медведева, в которой никто не сомневался, уже выиграла все на планете. В Пхенчхан, восстановившись после тяжелой травмы ноги, она приехала исключительно за победой.

Ни единой помарки в произвольной программе, безупречный прокат, лучший в спортивной карьере: драматичная Анна Каренина всю себя оставляет на льду. Эмоции она сдержать уже не способна — Женя впервые расплакалась на катке.

Люди бросают игрушки на лед. Медведева закончила выступление — наступает момент истины. Трибуны продолжают аплодировать стоя. Женя обнимает своего тренера, но слезы остановить невозможно. Она должна была победить, и серебро в ее случае — катастрофа.

Судьи просто сдаются: за произвольную программу Алина и Женя получают одинаковое количество баллов. Но Алина все-таки впереди — из-за победы в короткой программе.

И золото, и серебро достаются нашей стране: Алина Загитова — первое место, Евгения Медведева — второе. Но для нас это – две золотые медали!

"Мы с Женей подруги в жизни, подруги по команде, но в спорте мы, конечно же, конкурентки", — говорит Загитова.

"Это спорт, одна из разновидностей войны, в которой если хочешь выигрывать, нужно рвать зубами, как мы и делали", — признается Медведева.

Легендарную Этери Тутберидзе встречают аплодисментами. Хрупкая женщина, которую Этери похлопала по плечу, — мама Алины Загитовой. Это их первая встреча после олимпийского золота.

"Они обе заслужили эту победы, обе вкалывали, и я не представляю, как они это делали. Я болела за страну. Они обе проявили характер, одна пыталась удержать золото, а другая хотела отобрать его", — сказала Этери Тутберидзе.

Что делает Тутберидзе, чтобы ее девочки были самыми лучшими, как она это делает и что именно нашептывает им перед битвой на льду, никому неизвестно. Тутберидзе никогда не дает интервью.

Официальная церемония награждения. Это наше первое золото. По правилам МОК в Пхенчхане будет поднят олимпийский флаг, точнее сразу два олимпийских флага.

Бабушка Жени Медведевой Валентина Девятова в это время дожидается внучку в кафе, но после церемонии награждения Женя, по понятным причинам, отменяет все встречи.

"Когда она выходит на лед, я катаюсь вместе с ней. Она хорошую фразу сказала: "Я каталась наотмашь. Меня отпустило, и я полетела". У меня почти то же самое было", — говорит Валентина Девятова. Объятия спустя целые сутки, когда эмоции, наконец, отпустили.

Обладательница двух серебряных олимпийских медалей и мирового рекорда ночь после выступления не спала и поставила себе новую цель. "Увидимся в Пекине. Я хочу стать сильнее", — сказала Женя Медведева.