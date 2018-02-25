Киселев сравнил Родченкова с резиновой куклой

У этой Олимпиады есть свои герои и антигерои. Чистый герой — Евгения Медведева. Да, серебро, но совсем близко с Алиной Загитовой. Загитова прекрасна. Слов нет! Восторг! Но сколько до этого Медведева ломала себе кости? Сколько раз поднималась? А недавно — вновь травма — лодыжка. Не до льда, но даже в таком состоянии перед Новым годом нашла в себе силы сразу после костылей отправиться в Лозанну на заседание МОК, чтобы поддержать российских спортсменов. Там ведь решалась судьба нашей сборной: допуск или недопуск на Олимпиаду.

И вот она сама уже на Олимпиаде. Равное число очков — редчайший случай — в произвольной программе с Алиной Загитовой. И слезы навзрыд сразу после льда, ведь до этого в короткой уступила лишь чуть более балла подруге по команде. Но как держится!

И все же двукратная чемпионка мира с двойным серебром после Пхенчхана наша Евгения Медведева сохраняет высший рейтинг в Международной организации конькобежного спорта (ISU). Первая строка — вот ее пьедестал!

Антигерой - Григорий Родченков. Недавно фрик и главный информатор WADA заявился в программу 60 Minutes на CBS, чтобы рассказать, как боится Путина. Так боится, что даже изменил свою внешность по программе защиты свидетелей. Узнаваем его по ушам, скулам и линии роста волос.

Но в косметической студии над ним все же работали. Наверное, сказали, что превратят в Марлона Брандо. Если бы задумали сделать с Брандо резиновую куклу, то Родченков и вышел бы. Этот коллагеновый гель — на год, потом станет "сдуваться".

Но все же главным удивлением стало даже не новое лицо Родченкова и не его дурацкий бронежилет поверх летней рубахи, а та глупость, что привела антигероя в телестудию. Изменить внешность, поскольку Путина боится, но тут же добровольно засветиться перед миллионами! Коллеги с CBS выжали из "шоу Родченкова" максимум.

Но поскольку такое по законам шоу проходит лишь раз, а Родченкову надо как-то держаться на плаву и дальше, то теперь мы видим его на ВВС. В шапке-балаклаве. Для англичан — как бы самое оно. Ведь это их изобретение еще времен Крымской войны в XIX веке. Стыли тогда там англичане у Севастополя и Балаклавы, вот и изобрели себе такие колпаки, назвав "балаклавой". Так что ассоциации у англичан с Балаклавой не самые лучшие.

В общем, Родченков промахнулся и с этим. Впрочем, глупо выглядели все. Если уж "герой" показал свое поддутое лицо в Америке, то зачем прятать его теперь? Как бы никто не видел что ли? И почему без бронежилета? Или это был реквизит от CBS? Английские коллеги-журналисты с претензией на приличие спросили у Родченкова, есть ли в британском спорте проблемы с допингом? Ответ получили без энтузиазма.

"Честно? Да. Я не говорю об этом по телевидению сейчас, во время Игр, но я видел несколько крайне подозрительных случаев в британском спорте", — сказал Родченков.

Коллеги с ВВС аккуратно тему развивать не стали. А Родченков дальше и не пошел. Видимо, англичан он боится все же больше, чем Путина. Такая вот главная точка опоры у МОК. Как у нас говорят, на всю голову.