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25 февраля 201820:15 Денис Давыдов

Роман Филипов выполнил воинский долг до конца

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23 февраля Россия отметила День защитника Отечества — один из самых главных и любимых наших праздников. По традиции это — праздник мужчин. Но "Вести недели" поздравляют и женщин, ведь многие из них и в армии служат, и в силовых структурах. По случаю даты в Кремле были вручены государственные награды.

23 февраля — тот редкий день, когда им удается надеть парадную форму. В свой праздник офицеры — с иголочки. На мундирах блестят награды, и хорошо видно, как много среди них боевых.

"Свою готовность решать сложнейшие задачи наши военнослужащие продемонстрировали в Сирии: действовали смело, решительно и мужественно. Хочу вновь поблагодарить всех, кто участвовал в этой сложнейшей операции, в реальных боевых условиях доказал свое воинское мастерство, проявил героизм, стойкость, отвагу. Именно таким — мужественным воином, настоящим офицером — был и гвардии майор Роман Филипов", — сказал Владимир Путин.

В 33 года — ас, летчик первого класса. Боевых вылетов — под сотню. Последним стал полет его штурмовика над зоной деэскалации в провинции Идлиб. Подбит ракетой. Филипов катапультируется и раненый на земле не сдается, продолжает отстреливаться. Чтобы не попасть в плен, офицер подрывает себя гранатой.

Обычно немногословные военные откровенны с Андреем Малаховым. Ведущий телеканала "Россия 1" побывал на базе Хмеймим, где летал Роман Филипов. Там помнят всех сослуживцев, геройски погибших в Сирии. Про майора говорят: отличный товарищ, прекрасный семьянин. Домой звонил постоянно, с родными говорил буквально за день до гибели.

Указом президента Роману Филипову присвоено звание Героя России. На торжественной встрече в Кремле 23 февраля верховный главнокомандующий сам передал "Золотую Звезду" вдове и родителям офицера.

"Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его с героями — защитниками Брестской крепости, Москвы, Сталинграда, потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь у человека — во всяком случае, земная — всего одна. Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине. В зале — родные Романа. Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль. Низкий поклон вам. Спасибо за то, что вы воспитали отважного, достойного сына, русского офицера, сына своего Отечества", — подчеркнул Владимир Путин.

"Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком. Он понимал, что такое офицерская честь и достоинство. И когда пробил час, выполнил воинский долг до конца. Я горжусь своим сыном, я горжусь нашей армией и нашей великой родиной Россией", — сказал отец погибшего летчика Николай Филипов.

Орден Суворова, орден Ушакова — впервые за несколько десятилетий эти высокие награды вручают не офицерам и солдатам, а воинским соединениям и кораблям. Традиция из Великой Отечественной — отмечать технику, которая тоже на службе, на пределе, на передовой.

Владимир Путин закрепляет орден на знамени "Адмирала Кузнецова". Для церемонии полотнище специально доставили в Москву из Мурманска. Там базируется наш самый большой военный корабль. Он может разместить 28 самолетов одновременно.

В прошлом году с его палубы самолеты впервые отправились на боевые вылеты. Атаковали позиции террористов в Сирии. За военную операцию и вручена награда. Теперь к официальному названию корабля добавилось словосочетание "ордена Ушакова тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Кузнецов".

В белоснежном мундире — командир награжденного орденом Нахимова крейсера "Варяг". Тоже ходил к берегам Сирии.

Пока они давали интервью, экипажи фотографировались на фоне корабельных знамен с орденами. Был приятный момент и сухопутчиков. Орденом Суворова верховный главнокомандующий наградил Южный военный округ.

"Когда армия, флот являются самодостаточными, сильными, развитыми, тогда создаются условия для мирного развития страны, ее поступательного развития, выстраивания стабильных отношений на международной арене. Кажется, что так всегда и было. Кажется, что это нормально. Но стоит только ослабнуть Вооруженным силам, появляются такие проблемы, о которых мы никогда не задумывались, такие угрозы, которые мы себе и не представляли", — заявил глава государства.

В ближайшие годы у армии появится свой инновационный технополис, его возводят в Анапе. Это площадка для научных исследований, где талантливые инженеры смогут создавать системы искусственного интеллекта военного назначения и другие прорывные технологии для обороны.

Возможно, кому-то из сегодняшних школьников в будущем предстоит работать в технополисе. Дети в форме — юнармейцы. В их движении уже больше 200 тысяч человек. Лучшие приехали в парк "Патриот", где проходит форум "Я — Юнармия".

В России День защитника Отечества считается праздником всех мужчин, ведь в стране так веками было, на защиту вставали все: и те, кто в погонах, и те, кто без них. Напомнил об этом Владимир Путин на торжественном вечере.

"Наши солдаты, матросы побеждали не только своей выучкой, силой оружия, но и силой духа, великой любовью к Родине. Патриотизм — в характере нашего народа. И мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. И сегодня самые теплые слова — в адрес наших ветеранов. Современные Вооруженные силы России следуют вашим заветам", — подчеркнул Путин.

Для защитников Отечества в праздник пели лучшие артисты страны. Со сцены Большого Кремлевского дворца поздравили людей в форме и те, кто с ними месяцами — на передовой: военкоры ВГТРК Александр Сладков и Евгений Поддубный. С "Песенкой военных корреспондентов" им помогал дебютировать Иосиф Кобзон.

23 февраля 2018 года — день столетия Красной Армии, которая спасла человечество от фашизма. Та война унесла миллионы солдатских жизней. В память о них в День защитника Отечества — традиционные цветы к могиле Неизвестного солдата. Вместе с президентом участие в церемонии приняли премьер-министр, руководители обеих палат парламента. После у стен Кремля рота Почетного караула прошла маршем, уверенно держа знамя доблестного российского воинства.

Текст: "Вести недели"

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