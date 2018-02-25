Группа молодых людей напала на таксиста и его автомобиль в центре Петербурга. Видео

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона конфликт, произошедший в ночь на воскресенье, 25 февраля, на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Группа молодых людей атаковала таксиста и его автомобиль, припаркованный возле пересечения Среднего проспекта и 9-й линии.

На записи видно, как один из нападавших бьет ногой по легковушке. Владелец транспортного средства попытался защитить свое авто, после чего едва не началась драка.

Несколько секунд спустя молодой человек запрыгнул на авто и был сбит оттуда таксистом, после этого товарищи "прыгуна" повалили оппонента на асфальт и принялись его избивать.

По утверждениям очевидцев, юноши скрылись до прибытия правоохранителей.

О том, что спровоцировало драку, не сообщается.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.