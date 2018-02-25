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25 февраля 201817:14

Подростки упали со 150-метровой скалы, катаясь на лыжах во Франции

Global Look Press

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Подростки 13 и 10 лет разбились во время катания на горных лыжах на востоке Франции, пишет ТАСС. Их отец попросил полицию разыскать мальчиков, которые пропали в районе долины Ардуасьер. Горные жандармы и вертолет нашли лыжников за пределами трасс.

Подростки упали с отвесной скалы высотой 150 метров. 13-летний мальчик погиб, его младший брат с многочисленными травмами был доставлен в местную больницу. Врачи уверяют, что он выживет.

Прокуроры выясняют, произошла ли трагедия из-за того, что мальчики заблудились или ушли в запретный район намеренно.

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