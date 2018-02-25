Мужчина с ножом убил четырех человек в китайском Цзысине

В китайской провинции Хунань 53-летний мужчина зарезал четырех человек. Фамилия убийцы Юань, нападение произошло в его собственном доме в городе Цзысин.

Инцидент произошел в субботу около трех дня (10 утра в Москве). Трое человек скончались на месте, один умер в больнице.

Юаня задержали и допрашивают.

Об этом сообщила полиция в соцсети Weibo, передает РИА Новости.