Фигуристка Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку

Фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх в Южной Корее, в одной из своих соцсетей поблагодарила за поддержку всех, кто переживал за 15-летнюю российскую спортсменку. Также она сообщила, что ее команда проделала большую работу перед Олимпиадой в Пхенчхане.

"Хочу сказать огромное спасибо всей моей команде!!! Мы проделали большую работу, придя к этим Олимпийским играм. Спасибо всем, кто переживал за меня! Я благодарна за вашу поддержку!", — написала олимпийская чемпионка в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, что 23 февраля на Играх в Южной Корее было завоевано первое золото Олимпийских атлетов из России. Олимпийской чемпионкой стала Алина Загитова. Серебро досталось еще одной россиянке — Евгении Медведевой.