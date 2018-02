Латвия объявила Кадырова и Бастрыкина невъездными

Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущие латвийские СМИ.

Ранее на этой неделе глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в своем Twitter о запрете на въезд в страну 49 персонам. Данный запрет министр обосновал принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского", второй частью 61 статьи закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля.

Pursuant resolution of Saeima (Parliament of Latvia) and based on Immigration law I have banned 49 individuals from entering the territory of the Republic of Latvia sending clear signal that rule of law and human rights matter #MagnitskyAct