Латвия объявила Кадырова и Бастрыкина невъездными

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Акт Магнитского 2 часа назад
Латвия объявила Кадырова и Бастрыкина невъезднымиЧитайте нас в Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущие латвийские СМИ.
Ранее на этой неделе глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в своем Twitter о запрете на въезд в страну 49 персонам. Данный запрет министр обосновал принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского", второй частью 61 статьи закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля.
Pursuant resolution of Saeima (Parliament of Latvia) and based on Immigration law I have banned 49 individuals from entering the territory of the Republic of Latvia sending clear signal that rule of law and human rights matter #MagnitskyAct— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 22 февраля 2018 г.
Кроме Кадырова и Бастрыкина, в этот список, по данным латвийских изданий, попали бывший сотрудник спецслужб РФ, подозреваемый прокуратурой Великобритании в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, Андрей Луговой и другие лица.
Латвийский сейм призвал правительство страны ввести санкции против персон, причастных к делу юриста Сергея Магнитского, 8 февраля. В своем законопроекте сейм осудил Россию, которая якобы недостаточно расследовала обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.
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