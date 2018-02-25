Павел Колобков: спортсмены выступили на Играх ради будущих поколений

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Южной Корее. Также он высказался по поводу решения Международного олимпийского комитета не восстанавливать членство ОКР до конца Олимпиады в Пхенчхане.

"Я искренне горжусь тем, как на Играх выступила наша молодая команда, ведь большая часть российских спортсменов дебютировали на Олимпиаде. Мы проделали огромную работу для их подготовки к этим стартам. И ребята нас не подвели. Они все герои, без исключения!" — цитирует спортивного чиновника РИА Новости.

Также он отметил, что решение МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России во время Игр в Пхенчхане не сломает россиян, которые показали достойный результат в непростой обстановке. "Наши спортсмены приняли участие в Играх ради будущих поколений, ради будущего российского спорта. Они выступали и за себя, и за тех ребят, кто не смог поехать, и выступили отлично", — заявил Колобков.

На Олимпийских играх в Южной Корее российские спортсмены завоевали 17 наград (2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей).