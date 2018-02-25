Еще одно ЧП в горах Франции: трое британцев сорвались с обрыва в Альпах

На горнолыжном курорте во французских Альпах произошел несчастный случай: трое жителей Великобритании сорвались с обрыва. Один молодой человек погиб на месте, еще один получил легкие травмы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ, ЧП произошло на горнолыжном курорте Oz-en-Oisans в департаменте Изер в субботу. По словам представителя местной жандармерии, трое британцев старше 20 лет съехали с горнолыжной трассы, а когда поднимались обратно, сорвались с обрыва.

В субботу же вечером на другом горнолыжном курорте, на востоке Франции, во время катания на лыжах разбились подростки 13 и 10 лет. Их отец попросил полицию разыскать мальчиков, которые пропали в районе долины Ардуасьер. Горные жандармы и вертолет нашли лыжников за пределами трасс. Французские подростки упали с отвесной скалы высотой 150 метров. 13-летний мальчик погиб, его младший брат с многочисленными травмами доставлен в местную больницу. Врачи уверяют, что он выживет.