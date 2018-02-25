В Армении произошло землетрясение

На юге Армении около села Елпин (в 100 километрах от Еревана) произошло землетрясение магнитудой до 5. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Жертв и разрушений нет, передает РИА Новости.

Армения находится в сейсмоактивной зоне.

Спитакское землетрясение 1988 года, самое сильное за 30 лет, уничтожило Спитак, разрушило Ленинакан (Гюмри), Кировакан (Ванадзор) и Степанаван, погубило 25 тысяч человек и 140 тысяч – оставило инвалидами.