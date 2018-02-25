Экс-сопредседателя курдского "Демсоюза" арестовали в Чехии

В Праге задержан бывший сопредседатель курдской партии "Демократический союз" Салих Муслим, объявленный в международный розыск Турцией. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Чехии, 67-летнего Муслима, задержали в ночь на воскресенье, в настоящее время он находится в камере предварительного заключения. Решение о его аресте будет принимать суд Чехии. Уведомление об этом Анкара уже получила по официальным каналам.

Сообщается, что местонахождение бывшего курского партийного лидера установили турецкие спецслужбы. В Праге он принимал участие в международной конференции по Ближнему Востоку.

Со своей стороны вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил в воскресенье, что Анкара добивается от Праги экстрадиции Муслима. "Наши МВД, МИД и Минюст работают по вопросу его экстрадиции", — приводит слова Боздага РИА Новости.

Имя Муслима включено в список особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции. Он обвиняется в попытке посягательства на целостность и единство Турции, предумышленном убийстве, попытке предумышленного убийства, нанесении ущерба государственному имуществу и ряде других преступлений. За его поимку назначена награда в 4 миллиона турецких лир (более миллиона долларов США).