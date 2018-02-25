Баскетбол. Сборная России победила боснийцев в отборочном матче Кубка мира

Сборная России по баскетболу в рамках отборочного турнира Кубка мира-2019 смогла одержать победу над командой Боснии и Герцеговины. Встреча в группе "Е", которая состоялась в Перми, завершилась со счетом 70:53 (15:16, 21:16, 21:6, 13:15) в пользу россиян.

Самым результативным в составе победителей оказался капитан команды Виталий Фридзон, набравший 16 очков. У проигравших лучше всех сыграл Джанан Муса (26 очков).

В следующем матче отборочного турнира Кубка мира-2019 российские баскетболисты сразятся в гостях с командой из Бельгии. Игра состоится 29 июня.