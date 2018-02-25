Центр и окраины Дамаска подверглись минометному обстрелу

Исторический центр Дамаска Баб-Тума, район Аббасиин боевики обстреляли из минометов, всего выпущен 21 боеприпас.

Ранены мирные жители, нанесен материальный ущерб.

Ракетному обстрелу подвергся окраинный квартал Дахият Аса, 16 снарядов разорвалось в лагере беженцев Вафидин – это единственный гуманитарный коридор между Восточной Гутой и Дамаском, передает РИА Новости.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию номер 2401 о прекращении огня, но боевики продолжают обстреливать Дамаск.