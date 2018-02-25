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25 февраля 201821:30 Александр Христенко

Вашингтон вмешивается в чужие выборы "с благими намерениями"

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В США тема якобы вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года не уходит из заголовков. Убедительных доказательств решающего воздействия комиссия спецпрокурора Мюллера так и не представила, зато тема спровоцировала в США внутреннюю рефлексию по теме, не вмешивается ли сама Америка в чужие выборы? И вот здесь фактуры хоть отбавляй. Свои операции не скрывают даже сами сотрудники ЦРУ. Они занимались этим десятилетиями и подавляющем большинстве случаев — весьма успешно.

Директор ЦРУ — хоть и бывший — столько всего знает, так что даже многозначительное молчание или, как в случае с Джеймсом Вулси, выразительное мямленье говорит о многом, а скорее, обо всем.

- Мы пытались когда-нибудь вмешаться в выборы других стран? – поинтересовалась журналистка у Джеймса Вулси.

- Ох, возможно. Но это было во благо системе, чтобы коммунисты не взяли верх. Например, в Европе в 1947-м, в Греции, в Италии, — ответил Вулси.

- А сейчас мы не вмешиваемся в дела других?

- Только с благими намерениями. В интересах демократии.

То есть бывший директор ЦРУ открыто признал вмешательство США в выборы других стран. И, поняв это, сразу нашел оправдание: оказывается, если цель считаешь благой, то вмешиваться в чужие дела можно, что, собственно, ЦРУ и делало на протяжении всех 70 лет своего существования. 80 попыток госпереворотов.

В арсенале спецслужбы — и это доказано — были политические убийства, шантаж, подкуп, а также дезинформация.

"Мы занимаемся такими делами с момента создания ЦРУ в 1947 году. Мы использовали плакаты, брошюры, письма, транспаранты — все что угодно. Размещали ложную информацию в зарубежных газетах. Мы возили деньги чемоданами — британцы называют это "кавалерией короля Георга", — сказал Лок Джонсон, профессор политологии в Университете Джорджии.

Последнее — особенно знакомый почерк, учитывая новые обвинения в адрес бывшего начальника предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. По данным следствия, шесть лет назад Манафорт, работавший на Виктора Януковича, платил бывшим высокопоставленных европейским чиновникам, которые позиционировали себя независимыми.

За деньги те добивались преференций для Украины в Евросоюзе и США. Словно династию, эту группу неформально и, коверкая название, стали именовать "Хапсбургами". Дельцы рассказывали об общих с Украиной западных ценностях, пользе евроатлантической интеграции Киева и распихивали по карманам 2 миллиона долларов, переведенных из офшоров Манафорта.

По данным газеты The Guardian, под подозрением среди прочих — бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр и экс-глава еврокомиссии Романо Проди. Оба во вмешательстве в дела других стран обвиняют Москву. Спецпрокурор Мюллер продолжает искать российские следы в американских выборах и доказательства сговора штаба Трампа с Кремлем.

Между тем президент США, защищаясь от нападок внутри страны, во внешней политике вновь готов перейти в нападение на Ким Чен Ына. С трудом выждав паузу на время Олимпийских игр в Южной Корее, в Белом доме объявили о новых самых жестких санкциях против КНДР. "Если санкции в отношении КНДР не сработают, мы перейдем к новой фазе", — заявил Трамп.

Что именно он имеет в виду, неясно, но стоит ждать новых угроз. Постпред США в ООН Никки Хейли рассказала, как лидер США их формулирует.

"Он должен был выступать с речью на Генассамблее. Он позвонил мне, и я сказала: господин президент, там соберутся серьезные люди, веселья будет немного, не поймите меня неправильно, но просто воспринимайте это как службу в церкви. А он говорит: я должен посоветоваться с тобой, что если я скажу в своем выступлении "маленький человек-ракета"? Я ответила, что эта фраза для менее формальной аудитории, а он ответил: зато как цепляет!" – рассказала Хейли.

Дональда Трампа в Вашингтоне вновь осаждают протестующие, на этот раз по стране прокатилась волна митингов с требованием запретить продажу полуавтоматических штурмовых винтовок.

Движение возникло после очередной кровавой бойни в школе — на этот раз во Флориде. 17 человек погибли от рук ученика, исключенного из этой школы, Николаса Круза. На него десятки раз жаловались шерифу, сообщали и напрямую в ФБР, что Круз задумал устроить массовый расстрел в школе. Но 19-летнего убийцу так и не остановили. Теперь даже повидавшие многое полицейские рыдают в прямом эфире.

Учебный день прерывается сигналом тревоги. Это не пожар — в здание проник вооруженный человек. Учителя запирают двери, школьники забиваются в угол и закрывают лица учебниками. Это тренировка, готовящая детей к самому страшному сценарию. Теперь такие учения в США вводятся повсеместно и проводятся регулярно. Массовые расстрелы детей в американских школах уже перестали быть чем-то из ряда вон выходящим.

Одна из школ в штате Индиана называет себя самой безопасной в Америке. Учителям раздали тревожные кнопки, в классах поставили противовандальные двери, здание нашпиговали камерами и сенсорами. Сигнал о том, что в школу проник стрелок, поступает на пульт в полицию за секунды, сразу выезжает наряд. К тому же система позволяет диспетчеру и патрульным, не заходя в здание, видеть, где именно находится убийца.

Но цена оборудования — 300 тысяч долларов. В Техасе, в местечке Вестлейк, нашли другой выход — открывают опорный пункт полиции прямо в здании школы. А в одну из школ в штате Колорадо на уроки с пистолетами приходят уже сами педагоги, так что учитель естествознания готов преподать и еще один жизненный урок.

Вооруженных преподавателей несколько, их имена не раскрывают. Они регулярно практикуются в тире под руководством инструкторов. Проходят и психологическую подготовку. Самый тяжелый вопрос: неужели учитель сможет выстрелить в своего ученика? "Если он будет угрожать другим ученикам оружием, я буду стрелять", — сказал один из учителей.

Пока таких учителей-телохранителей в США немного, но идея пришлась по душе Дональду Трампу. Он призвал массово вооружать педагогов всех учебных заведений.

В стране, где на руках более 250 миллионов пистолетов и винтовок, оружие — сверхважный политический вопрос. Мощное лобби — Национальная стрелковая ассоциация — год назад обеспечило Трампа голосами своих активистов и помогло занять место в Белом доме. Но с каждой новой трагедией общественные настроение все сильнее меняется, и уже подавляющее большинство американцев требует так или иначе усилить контроль за оборотом оружия.

Браться за оружие школьные учителя и профессура университетов, как выяснилось, в большинстве своем не хотят. Против предложений Трампа выступил даже коллектив из Флориды, где случилась бойня. Говорят, если в школе кроме замков, камер наблюдения и решеток появится еще и оружие, она будет мало чем отличаться от тюрьмы.

Текст: "Вести недели"

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