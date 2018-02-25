"Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Челси" в чемпионате Англии

В чемпионате Англии по футболу состоялся центральный матч 28-го тура. "Манчестер Юнайтед" на домашнем поле одержал победу над "Челси". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет открыли футболисты гостей, на 32-й минуте отличился полузащитник "Челси" Виллиан. Однако уже через семь минут "МЮ" удалось сравнять счет, гол на счету Ромелу Лукаку (39). Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" смог вырвать победу, решающий мяч на 75-й минуте забил Джесси Лингард.

"МЮ" с 59 очками занимает второе место в таблице и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 13 баллов. "Челси" располагается на пятой строчке (53).

В другом матче дня "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:0.