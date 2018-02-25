На МЖД четыре электрички задержались из-за ЧП на путях

На Горьковском направлении МЖД предположительно из-за травмирования человека задержаны четыре электрички на сроки от 10 до 15 минут. По предварительной версии, он шел по несанкционированному переходу через пути.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании твитом.