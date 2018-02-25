Делегация КНДР готова к переговорам с Вашингтоном. Об этом сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на администрацию главы Южной Кореи.

Журналистам удалось сфотографировать, как Иванка Трамп — дочь и советник президента Соединенных Штатов — на церемонии закрытия Олимпиады стоит в нескольких сантиметрах от главы северокорейской делегации Ким Ён Чхоля. Оба улыбаются, передает канал "Россия 24".

Однако СМИ сообщают, что ни разговора, ни рукопожатия пока не было.