С победой, мужики: игроки НХЛ поздравили сборную с золотом Олимпиады

Российские звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поздравили сборную с победой на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Свои поздравления в соцсетях опубликовали Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и Сергей Бобровский.

Напомним, что игроков НХЛ на Олимпиаду не отпустила лига, которая не смогла прийти к соглашению с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея. Ранее все расходы по проживанию, логистике, а главное, страхованию игроков НХЛ, брал на себя МОК, но этот раз он это делать отказался. В будущем организациям еще предстоит обсуждение об участии игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине.

"Спасибо российским спортсменам за то, что отдали все силы на этой непростой Олимпиаде! – написал форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин на своей странице в Twitter. — Отдельное спасибо моим друзьям хоккеистам за долгожданное золото — просто красавцы!"

"Мужики! Болели и переживали! Красавцы! Принесли победу стране и золото! Молодцы!" – выплескнул свои эмоции на странице в Instagram капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Ранее российские хоккеисты завоевали золотые медали Олимпиады. В финале наша команда одержала победу над сборной Германии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин в своем Instagram записал целое видеообращение с поздравлениями. "Большая и волевая победа. Не спали, тоже смотрели. Мужики – красавцы! Еще раз всех с победой!" – сказал Панарин.

#россиявмоемсердце 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) Фев 24, 2018 в 11:04 PST

К партнеру по команде присоединился и вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский:

Молодцы парни!🇷🇺💪🏼 Публикация от Sergei Bobrovsky (@sergeibobrovsky) Фев 24, 2018 в 11:03 PST

С победой на Олимпиаде и вхождением в "Тройной золотой клуб" капитана российской команды Павла Дацюка поздравил бывший клуб "Детройт Ред Уингз". В клубе находятся 28 игроков, которым удалось завоевать золото Олимпиады, чемпионата мира, а также выиграть Кубок Стэнли.