Жестокое убийство на юго-западе Москвы: возбуждено уголовное дело

На улице 26 Бакинских Комиссаров местные жители вечером воскресенья обнаружили труп молодого мужчины, на вид — 30-35 лет. На теле убитого насчитывался с десяток огнестрельных ранений.

По признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) было возбуждено уголовное дело.

Следователи допрашивают возможных очевидцев и устанавливают личность убитого, передает "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ.