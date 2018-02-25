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25 февраля 201821:48

Жестокое убийство на юго-западе Москвы: возбуждено уголовное дело

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На улице 26 Бакинских Комиссаров местные жители вечером воскресенья обнаружили труп молодого мужчины, на вид — 30-35 лет. На теле убитого насчитывался с десяток огнестрельных ранений.

По признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) было возбуждено уголовное дело.

Следователи допрашивают возможных очевидцев и устанавливают личность убитого, передает "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ.

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