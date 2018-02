Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, завершивший летом карьеру, подписал контракт с футбольным клубом. При этом название команды знаменитый легкоатлет не озвучил.

"Я заключил соглашение с футбольным клубом. С каким именно, вы узнаете 27 февраля", — написал 31-летний Болт на своей официальной странице в Twitter. .

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x