Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, завершивший летом карьеру, подписал контракт с футбольным клубом. При этом название команды знаменитый легкоатлет не озвучил.

"Я заключил соглашение с футбольным клубом. С каким именно, вы узнаете 27 февраля", — написал 31-летний Болт на своей официальной странице в Twitter. .

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 февраля 2018 г.

Ранее Болт рассказал, что не оставляет попыток начать футбольную карьеру. В марте новоиспеченный футболист собирался пройти просмотр в дортмундской "Боруссии". Также ранее он тренировался вместе с футбольным клубом из ЮАР.