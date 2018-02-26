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26 февраля 201805:27

Россия запрещает ввоз молочной продукции из Белоруссии

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На понедельник запланированы консультации с представителями белорусской стороны. Под запрет попали молоко и сливки всех видов, сывороточный концентрат и молочный белок.

По информации Россельхознадзора, в последнее время выявлены многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных требований в продукции из Белоруссии. Только с начала этого года уже зафиксировано 32 таких случая. В 21-м из них обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ, отмечает телеканал "Россия 24".

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