Россия запрещает ввоз молочной продукции из Белоруссии

26 февраля 201805:27
Россия запрещает ввоз молочной продукции из БелоруссииЧитайте нас в Telegram
На понедельник запланированы консультации с представителями белорусской стороны. Под запрет попали молоко и сливки всех видов, сывороточный концентрат и молочный белок.
По информации Россельхознадзора, в последнее время выявлены многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных требований в продукции из Белоруссии. Только с начала этого года уже зафиксировано 32 таких случая. В 21-м из них обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ, отмечает телеканал "Россия 24".
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