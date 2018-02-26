Российские олимпийцы возвращаются из Пхенчхана домой

Рейс отправится в 7:20 по московскому времени из аэропорта Сеула, а прибудет в столицу примерно в 16:20.

Эти Игры стали для наших спортсменов настоящим испытанием. Однако, несмотря на все трудности, россияне смогли завоевать 17 медалей. В том числе, две золотые. В женском одиночном фигурном катании Алина Загитова победила, установив новый мировой рекорд в короткой программе.

Наша хоккейная команда в драматичном финальном матче переиграла сборную Германии, и поднялась на высшую ступень пьедестала впервые с Олимпиады 1992 года. Ну, а больше всего наград выиграли наши лыжники. На их счету 3 серебряных и 9 бронзовых медалей.