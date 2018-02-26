Камчатские спасатели помогли выбросившейся из воды нерпе

В центре Петропавловска-Камчатского спасли нерпу, которая не могла попасть из Авачинской бухты к открытой воде. Беспомощное животное первыми заметили местные жители. Они вызвали МЧС. Спасатели осмотрели нерпу, убедились, что она не ранена, а потом помогли ей добраться до полыньи, сообщает телеканал "Россия 24".