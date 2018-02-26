Битва за краба: представители рыболовной отрасли обсудят на съезде свое ближайшее будущее

Битва за краба: представители рыболовной отрасли обсудят на съезде свое ближайшее будущееЧитайте нас в Telegram
В Москве открывается всероссийский съезд рыболовов. На нем представители отрасли хотят получить сигнал от государства — вернется ли страна к аукционам на вылов краба или останется с квотами. Рыболовы уверены: новая система приведет десятки предприятий к банкротству. Тогда как сторонники аукционов напоминают о выгодах для бюджета.
2018 год — судьбоносный для рыбаков. Их беспокоит реформа квот на вылов краба. Ну а затем, возможно, и красной рыбы. Утверждают, что все затеяли — в интересах крупного бизнеса. Квоты на вылов биоресурсов раздадут уже не на 10, а на 15 лет. Однако, упомянутый краб станет исключением. На него хотят ввести аукционы, отмененные еще в 2004 году. Такие конкурсы обходились слишком дорого мелким и средним игрокам. В результате многие — заканчивали банкротством.
"Мы понимаем, что сегодня такая проблема будет по квотам краба, а завтра — по рыбе. А если с рыбой будет, то тот инвестор, который нас приватизировал в 2014 году — мы понимаем, что у нас не будет ни инвестиций в порт, у нас не будет новой техники, у нас ничего не будет. То, что было в четвертом и в третьем годах, когда аукционы были, и порт просто выживал — такого мы не хотим", — заявил Максим Дрегало, руководитель рыбного порта Архангельского тралового флота.
Сторонники аукционов предлагают исключить краба из перечня биоресурсов, квоты на добычу которых можно получить через инвестиции. То есть строительство судов на российских верфях. И вспоминают май 2017. Тогда с торгов продали 5 тысяч тонн краба, за счет чего бюджет получил 25 миллиардов рублей. Примерно столько же вся рыбная отрасль платит налогов за весь год.
"Есть у нас поручение – проанализировать и посмотреть, возможно ли выставление на аукцион определенной доли крабов. Сейчас мы это анализируем, идет обсуждение на уровне правительства. Пока мы видим достаточно много рисков, с точки зрения реализации долей квот на аукционах. Но при этом есть и преимущество – возможность пополнения федерального бюджета за счет реализации квот на аукционах, других нет", — пояснил Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству.
10-летние квоты на вылов утверждены в 2008 году. Они учитывают объемы промысла предыдущего периода. Именно поэтому эти квоты прозвали "историческими". Если их отнимут, то миллионы вложенных рублей окажутся напрасными. Как следствие, пострадают и судостроительные заводы: заказы на новые судна могут упасть. Только в прошлом году на верфях планировали построить 24 корабля на 50 миллиардов рублей.
"Для нас было бы замечательно, если бы был какой-то план распределения. Ведь не секрет, что средний возраст судов 27 лет, и их нужно менять. Не секрет, что нормы и правила меняются, как по экологии и по двигателям. В основном, по экологии. Известно, что новые суда порой заменяют 2-3 старых судна", — отметил Илья Пантелеев, руководитель проекта АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".
В рыбной отрасли сейчас занято почти 150 тысяч человек. Ежегодно они добывают примерно по 4,5 миллионов тонн биоресурсов. Вопрос — кому достанутся эти объемы — крупному бизнесу или малым и средним предприятиям. Заявочная кампания на 15 лет стартует в апреле и закончится в конце года. Но рыбаки надеются на государство и ждут от него сигналов на всероссийском съезде.
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