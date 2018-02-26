Полиция Таиланда задержала 10 россиян – организаторов секс-тренинга

Десять россиян, незаконно проводивших секс-тренинг в курортном городе Паттайя, задержаны полицией Таиланда. Одним из главных организаторов этого мероприятия был блогер Александр Кириллов, более известный под псевдонимом Алекс Лесли.

Рейд правоохранителей был проведен в минувшее воскресенье, 25 февраля, в одном из отелей Паттайи, где полицейские обнаружили более 40 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга. Участники мероприятия были опрошены и отпущены на свободу, а десятерых организаторов тренинга задержали. Как сообщили в посольстве РФ в Таиланде, российские дипломаты пока не проинформированы об инциденте, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в начале февраля текущего года российский предприниматель Олег Дерипаска в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся его личной жизни, подал в суд иск против Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и Александра Кириллова. Бизнесмен утверждает, что не давал разрешение на их обнародование.

Данных о том, есть ли среди задержанных Анастасия Вашукевич, не поступало, хотя, судя по размещенным в соцсетях фотографиям, она также принимала участие в секс-тренинге в Таиланде.