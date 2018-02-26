Фильм "Лед" собрал в прокате уже больше 1 миллиарда рублей

Спортивная драма "Лед" продолжает ставить рекорды: картина вышла в прокат 14 февраля и уже собрала 1,023 миллиарда рублей, сообщает портал "Фильм Про".

"Лёд" — это история про веру в чудо. Главная героиня с самого детства мечтает стать знаменитой фигуристкой. Благодаря упорному труду эта мечта сбывается, однако судьба приготовила девушке суровое испытание. Чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту и понять, что победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно должен быть на белом коне.

Фильм режиссера Олега Трофима снят студиями "Водород", ART PICTURES STUDIO при участии телеканала "Россия 1" и "СТС Медиа". В главных ролях сыграли Аглая Тарасова, Александр Петров, Милош Бикович, Ксения Раппопорт, Мария Аронова и Ян Цапник.

В первый же день проката картина собрала 92 миллиона рублей и установила рекорд по сборам первого дня для отечественного фильма за всю историю кинопроката в России и СНГ.