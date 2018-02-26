Гвардиолу обвиняют в поддержке сторонников независимости Каталонии

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу в поддержке арестованных политиков и активистов, выступающих за независимость Каталонии. Испанский тренер "горожан" в финале Кубка английской лиги снова нацепил желтую ленточку, напоминая о событиях в Испании.

"Если я нарушил правила, то приму это. Приму и штраф. Однако я человек. В Великобритании устроили Brexit, позволили принять решение Шотландии. Людей в Каталонии же обвинили в мятеже, но у них не было оружия, а были только голоса. Я ценю поддержку болельщиков "Манчестер Сити" в мой адрес. В FA знают, что я всегда буду носить желтую ленточку", — приводит слова Гвардиолы Чемпионат.Com.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила наставнику "МанСити" обвинение, связанное с ношением желтой ленточки, поскольку это является политической акцией. До 5 марта Гвардиола должен объясниться с FA.