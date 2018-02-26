Взрыв в Лестере: полиция заявила о гибели четырех человек

Полиция британского Лестера подтвердила гибель четырех человек после мощного взрыва, прогремевшего вечером 25 февраля в небольшом продуктовом магазине.

В заявлении полиции Лестера говорится, что взрыв и проследовавшие за ним обрушение здания и пожар не носят признаков террористического акта, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, накануне местные жители в соцсетях сообщили о взрыве в Лестере, разместив фото и видеозаписи с места событий, на фото виден дом в огне и клубы дыма. По информации медиков, четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в критическом состоянии. Пострадали еще шестеро.

Правоохранительные органы британского города Лестера просят не спекулировать на инциденте с обрушением здания и пожаром.

Полиция города сообщила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", однако подробности сообщить отказалась. На место ЧП выезжали шесть пожарных расчетов.