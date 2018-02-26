Социальные патрули: единственный шанс на спасение для многих бездомных

Суровые холода становятся настоящим испытанием для бездомных. Приюты и социальные службы перешли на усиленный режим работы. Там бродяги могут получить еду, согреться и даже восстановить утраченные документы.

— Давай, держу. Не туда засунул! В другой рукав!

Мобильные социальные патрули дежурят ежедневно возле каждого столичного вокзала. Зимой для многих бездомных это — по сути, единственный шанс на спасение.

— Можно пережить морозы, холода. Покушать можно. Трудный период пережить. Какая-то помощь.

— Здесь целая толпа приходит. А завтра здесь девять раз будут кормить, представляете?!

— Да хотя бы я живой! Этого мало?

Двигатель автобуса, в котором греются люди, работает круглые сутки. Салон забит почти полностью. Многих бездомных полицейские привозят сюда в плачевном состоянии — закоченевшими и обмороженными.

— Я вот сюда и зашёл погреться.

— Холодно, да?

— Конечно! Куда в такой одежде!

— Кто-то сидит у нас до утра в автобусе. Они, бывает, передумывают и едут с нами, чтобы им помогли восстановить документы.

"Ангар спасения" знают почти все московские бродяги. Можно принять горячий душ, постричься, получить медицинскую помощь. Ежедневно здесь бывает до сотни человек. С наступлением холодов посетителей становится больше. Бездомные приходят за зимней одеждой.

"Больше всего нужда в тёплых вещах, в особенности обувь мужская. А так — чтобы было чистое, не грязное и не рваное", — рассказывает сотрудник ангара.

Главная проблема этих людей — отсутствие документов и жилья. У кого-то оно есть, но принять бродягу обратно родственники обычно не готовы. Вернуться к нормальной жизни помогают в "Доме друзей": здесь не только кормят, отмывают, но и консультируют, как восстановить документы и найти работу.

"Это место для людей, которые находятся в трудной ситуации, но как-то пытаются барахтаться и стараются решить свою ситуацию. Это — по типу МФЦ, но для людей, которые оказались без документов, без регистрации", — рассказывает координатор движения "Друзья на улице" Наталья Маркова.

Для большинства бродяг такие центры — последняя надежда. Артур попал сюда после 17 лет бомжевания. Когда-то он работал в Канаде и США, но после возвращения на родину оказался на улице.

— Хотели бы вы вернуться к полноценной, нормальной жизни?

— Да, конечно — а как нет?!

— Работать и так далее?

— Да, конечно!

Но чаще всего принять помощь бездомные сами не хотят. По статистике, девять из 10 человек возвращаются на улицу.

"Сложно вернуться к прежнему образу жизни в общество, если человек находится на улице от полугода до года. Это — критический период", — говорит руководитель службы помощи бездомным "Ангар спасения" Анна Ордиянц.

По официальным данным, в Москве около 13 тысяч бездомных, но волонтеры утверждают: в реальности эта цифра почти в четыре раза выше.