Дмитрий Свищев: результат допинг-пробы Крушельницкого говорит о подбросе

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что результаты допинг-проб Александра Крушельницкого говорят о разовом употреблении препарата. Глава ФКР также убежден в том, что запрещенное вещество было подброшено российскому керлингисту.

Ранее Спортивный арбитражный суд сообщил, что в тесте спортсмена от 12 февраля концентрация запрещенного вещества составляла 8069 нг/мл. Повторный анализ, взятый на следующий день у Крушельницкого, показал результат — 5721 нг/мл.

"Производитель мельдония сказал, что такое резкое падение концентрации препарата за сутки говорит о разовом применении. Если бы прием был не разовый, то концентрация падала бы совершенно в другой пропорции. Это разовый прием, подброс", — приводит слова Свищева РИА Новости.

Глава ФКР считает, что случившееся станет уроком на будущее. "Известно, что достаточно даже кристалликом поводить по стакану, из которого будет пить спортсмен, или по бутылочке. Вот так просто убрать представителя серьезной страны из соревнований. Нам это будет наука на будущее. Жалко команду, жалко медаль", — добавил спортивный функционер.