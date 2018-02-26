Судьба Александра Семчева: актер раскрыл болезненные страницы своей биографии

Судьба Александра Семчева: актер раскрыл болезненные страницы своей биографииЧитайте нас в Telegram
У всеми любимого толстяка, как ласково называют Александра Семчева поклонники, есть взрослый внебрачный сын Павел. Он вырос без отца, хотя мать никогда не скрывала от него правду. Еще мальчиком он пересмотрел все фильмы с участием папы. Всю жизнь он гордился им и мечтал о встрече. Александр Семчев признал его, но начинать общаться со своим старшим сыном не спешил. Впервые в программе "Судьба человека" актер готов рассказать об этой непростой и болезненной странице своей судьбы.
С мамой Павла у двадцатилетнего Семчева был короткий роман. А в 36 лет у актера родился сын Федя. Сейчас мальчику уже 12 лет. Только с ним Александр по-настоящему осознал, что такое отцовство. Своим старшим детям актер платил алименты по закону, но воспитанием не занимался. С мамой Федора Александр тоже расстался. Но живут они в соседних домах, поэтому актер каждый день провожает сына в школу. Он признается, что не хочет ему доставлять той боли, которую перенесли его старшие дети.
Сам Александр рос в неполной семье. Его отец сидел в тюрьме за избиение матери. Вечерами отец актера играл в ресторане на тромбоне, а днем работал на фабрике настройщиком пианино. Первый раз они встретились, когда Александру было 5 лет. А в следующий раз увиделись через 7 лет. Рядом с мальчиком всегда были бабушка, мама, мамин брат дядя Сергей, поэтому он не чувствовал себя обделенным. Работать Александр начал лет в четырнадцать. В Вышнем Волочке, где жили Семчевы, он устроился на завод учеником токаря. А в 15 лет в пионерском лагере Александру доверили быть вожатым. В 16 лет он влюбился в одноклассницу Лену. Только через полтора года он рассказал об этом другу. Друг рассказал о чувствах Семчева к Лене. Девушка сама подошла к Александру и сказала, что он опоздал, у нее уже есть парень.
"Я грустный клоун", – охарактеризовал себя однажды актер Александр Семчев.
Когда Александр учился на третьем курсе Щукинского училища, его отца не стало.
Александра Семчева зрители знают его по ролям в сериалах "Ликвидация", "Маросейка, 12", "Остановка по требованию", по фильмам "Свадьба", "День выборов", "Небо в алмазах", "Последний богатырь". Но сам актер до сих пор считает свадьбу спектаклем. Почему? Об этом смотрите в программе "Судьба человека". В программе Бориса Корчевникова вы также узнаете, как Семчев познакомился с мамой Федора, и что привело к очередному разводу? А также узнаете главный ответ на вопрос — за что Семчев просит прощения у детей?
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