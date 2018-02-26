История в миниатюре: уникальная выставка в музее Дмитровского кремля

История в миниатюре: уникальная выставка в музее Дмитровского кремляЧитайте нас в Telegram
Уникальная выставка открылась в музее-заповеднике "Дмитровский кремль". Посетители смогут увидеть знаковые исторические события, воссозданные в мини-формате. В экспозиции чего только нет: и копии артефактов, и солдатики разных эпох, начиная с Древнего Египта и заканчивая армиями Второй мировой войны.
Эта композиция выставляется впервые — даже краска не успела застыть. В миниатюре изображена таверна в английском городе Ковентри, XII век. Двадцатимиллиметровые фигуры можно рассматривать часами и находить все новые детали. Вот кошка взбирается на крышу и ловит голубей.
— Художник сделал так, чтобы таверна могла быть разобрана. Мы убираем эту крышу с люстрой — и посмотрите: Вы видите кусочек средневековой жизни.
Средневековый город — один из экспонатов выставки "Взгляд сквозь века". Здесь можно погрузиться в разные эпохи, начиная с Древнего Египта. Скульптуры в виде египетских богов и царей были изготовлены русскими художниками специально для Каирского музея.
"Это миниатюры музейного качества. Это, фактически, маленькие скульптуры. Люди, которые этим увлечены, обычно тратят большие деньги на то, чтобы поехать в Великобританию, Испанию, Италию, США. А здесь можно приехать в город Дмитров и в замечательном музее увидеть лучшие образцы мирового уровня", — рассказывает руководитель секции военно-исторической миниатюры Московского городского отделения Российского военно-исторического общества Юрий Алексеев.
Историческая миниатюра — элитный вид коллекционирования. Ценность фигур определяется мастерством скульпторов и художников. Краска наносится тончайшим слоем. Толщина линий иногда не превышает одной десятой миллиметра.
"Посетители будут просто поражены количеством и качеством военно-исторической миниатюры, которая представлена на нынешней выставке. Это уже третья выставка, которую мы проводим в стенах Дмитровского музея-заповедника. Первые две прошли с очень большим успехом", — рассказал руководитель студии военно-исторической миниатюры "Первый легион" Константин Судьин.
Одна из центральных композиций выставки — клятва рыцарей Круглого стола. Корона короля Артура, инкрустированная драгоценными камнями, эфес меча и застежка на мантии — из чистого золота. Двенадцать рыцарских мечей заточены, как настоящие. На эту работу ушло несколько лет.
"А это наш танк Т-34, видишь? И наши там танкисты, видишь? Наш танк лучше гораздо, чем "Тигр"! — показывает внуку дед.
А эта коллекция посвящена Сталинградской битве: представлена героическая оборона, а затем наступление советских войск и разгром фельдмаршала Паулюса. Есть и его фигура.
Найти здесь можно и привычных оловянных солдатиков для детей. Это маленькая армия 1812 года, созданная академиком Вячеславом Назаруком. Он известен как художник по мультфильмам "Мамонтенок" и "Кот Леопольд". Вот, например, российский мушкетер, а рядом — артиллерист. На фигуры, кстати, можно не только смотреть — их можно слушать: звучит детская интерпретация военного марша.
Одновременно с выставкой исторической миниатюры открылась экспозиция, посвященная заграничным походам русской армии 1813 года. Здесь можно увидеть боевые награды, холодное оружие, открытки и другие предметы эпохи. Обе выставки продлятся до середины мая.
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