Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 февраля 201816:33 Александра Афанасьева

История в миниатюре: уникальная выставка в музее Дмитровского кремля

Читайте нас в Telegram

Уникальная выставка открылась в музее-заповеднике "Дмитровский кремль". Посетители смогут увидеть знаковые исторические события, воссозданные в мини-формате. В экспозиции чего только нет: и копии артефактов, и солдатики разных эпох, начиная с Древнего Египта и заканчивая армиями Второй мировой войны.

Эта композиция выставляется впервые — даже краска не успела застыть. В миниатюре изображена таверна в английском городе Ковентри, XII век. Двадцатимиллиметровые фигуры можно рассматривать часами и находить все новые детали. Вот кошка взбирается на крышу и ловит голубей.

— Художник сделал так, чтобы таверна могла быть разобрана. Мы убираем эту крышу с люстрой — и посмотрите: Вы видите кусочек средневековой жизни.

Средневековый город — один из экспонатов выставки "Взгляд сквозь века". Здесь можно погрузиться в разные эпохи, начиная с Древнего Египта. Скульптуры в виде египетских богов и царей были изготовлены русскими художниками специально для Каирского музея.

"Это миниатюры музейного качества. Это, фактически, маленькие скульптуры. Люди, которые этим увлечены, обычно тратят большие деньги на то, чтобы поехать в Великобританию, Испанию, Италию, США. А здесь можно приехать в город Дмитров и в замечательном музее увидеть лучшие образцы мирового уровня", — рассказывает руководитель секции военно-исторической миниатюры Московского городского отделения Российского военно-исторического общества Юрий Алексеев.

Историческая миниатюра — элитный вид коллекционирования. Ценность фигур определяется мастерством скульпторов и художников. Краска наносится тончайшим слоем. Толщина линий иногда не превышает одной десятой миллиметра.

"Посетители будут просто поражены количеством и качеством военно-исторической миниатюры, которая представлена на нынешней выставке. Это уже третья выставка, которую мы проводим в стенах Дмитровского музея-заповедника. Первые две прошли с очень большим успехом", — рассказал руководитель студии военно-исторической миниатюры "Первый легион" Константин Судьин.

Одна из центральных композиций выставки — клятва рыцарей Круглого стола. Корона короля Артура, инкрустированная драгоценными камнями, эфес меча и застежка на мантии — из чистого золота. Двенадцать рыцарских мечей заточены, как настоящие. На эту работу ушло несколько лет.

"А это наш танк Т-34, видишь? И наши там танкисты, видишь? Наш танк лучше гораздо, чем "Тигр"! — показывает внуку дед.

А эта коллекция посвящена Сталинградской битве: представлена героическая оборона, а затем наступление советских войск и разгром фельдмаршала Паулюса. Есть и его фигура.

Найти здесь можно и привычных оловянных солдатиков для детей. Это маленькая армия 1812 года, созданная академиком Вячеславом Назаруком. Он известен как художник по мультфильмам "Мамонтенок" и "Кот Леопольд". Вот, например, российский мушкетер, а рядом — артиллерист. На фигуры, кстати, можно не только смотреть — их можно слушать: звучит детская интерпретация военного марша.

Одновременно с выставкой исторической миниатюры открылась экспозиция, посвященная заграничным походам русской армии 1813 года. Здесь можно увидеть боевые награды, холодное оружие, открытки и другие предметы эпохи. Обе выставки продлятся до середины мая.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

21:11

Александр Жуков: наши спортсмены выступали с Россией в своем сердце

21:02

Глава дирекции общего образования ВШЭ найден повешенным в рабочем кабинете

20:22

Встреча в Шереметьеве: российские олимпийцы вернулись с Игр в Пхенчхане

16:54

В Восточной Гуте открывается ежедневный гуманитарный коридор

16:53

На севере Москвы у инкассаторов похитили 4 миллиона

15:34

В Мюнхене заблокированы сотни пассажиров электричек

15:31

Минтруд хочет повысить пособие по безработице

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Встреча в Шереметьеве: российские олимпийцы вернулись с Игр в Пхенчхане

Встреча в Шереметьеве: российские олимпийцы вернулись с Игр в Пхенчхане

1 час назад
Восточная Гута: жители смогут покинуть опасные районы по гуманитарному коридору

Восточная Гута: жители смогут покинуть опасные районы по гуманитарному коридору

1 час назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 27 февраля

13:00

Программа "60 минут по горячим следам"
19:00

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
ФСБ: организатор "кокаинового канала" из Аргентины скрывается в ФРГ

ФСБ: организатор "кокаинового канала" из Аргентины скрывается в ФРГ

2 часа назад
Развитие Северного Кавказа: Медведев пообещал приехать в Чечню на курорт

Развитие Северного Кавказа: Медведев пообещал приехать в Чечню на курорт

53 минуты назад
Глава дирекции общего образования ВШЭ найден повешенным в рабочем кабинете

Глава дирекции общего образования ВШЭ найден повешенным в рабочем кабинете

21 минута назад
Калужские ритуальщики выкопали гроб, похороненный без их участия

Калужские ритуальщики выкопали гроб, похороненный без их участия

5 часов назад
Курс биткоина превысил $10 тысяч после снижения

Курс биткоина превысил $10 тысяч после снижения

4 часа назад
Студия "Прямого эфира" разрыдалась от истории девочки-леопарда

Студия "Прямого эфира" разрыдалась от истории девочки-леопарда

2 часа назад
Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце

10 часов назад
Фильм "Лёд" собрал в прокате уже больше 1 миллиарда рублей

Фильм "Лёд" собрал в прокате уже больше 1 миллиарда рублей

12 часов назад
Почему мужчины (а не женщины) должны убираться дома

Почему мужчины (а не женщины) должны убираться дома

12 часов назад
11 стран, где население не верит СМИ

11 стран, где население не верит СМИ

5 часов назад
Судьба Александра Семчева: актер раскрыл болезненные страницы своей биографии

Судьба Александра Семчева: актер раскрыл болезненные страницы своей биографии

5 часов назад
От великой любви до великой ненависти: история легендарной Салтычихи - на "России 1"

От великой любви до великой ненависти: история легендарной Салтычихи - на "России 1"

19.02.2018 13:00
Дезертир явился с повинной спустя четверть века

Дезертир явился с повинной спустя четверть века

1 час назад
Кадыров запостил в Telegram селфи с Медведевым

Кадыров запостил в Telegram селфи с Медведевым

1 час назад
Принц Мохаммед взял под арест миллиардера аль-Санеа

Принц Мохаммед взял под арест миллиардера аль-Санеа

2 часа назад
30 российских спортсменов отправятся на южнокорейскую Паралимпиаду

30 российских спортсменов отправятся на южнокорейскую Паралимпиаду

2 часа назад
Россиянам разрешили попить белорусского молока до 6 марта

Россиянам разрешили попить белорусского молока до 6 марта

2 часа назад
Минус 32: московская ночь готова к аномалии

Минус 32: московская ночь готова к аномалии

2 часа назад
В Москве пустили движение по первому участку Большого кольца подземки

В Москве пустили движение по первому участку Большого кольца подземки

2 часа назад
Криштиану Роналду признался, что ему нравится смотреться в зеркало

Криштиану Роналду признался, что ему нравится смотреться в зеркало

2 часа назад
На MWC показали первый по-настоящему безрамочный смартфон

На MWC показали первый по-настоящему безрамочный смартфон

3 часа назад
Найдены гусеницы, владеющие приёмами самообороны против хищников

Найдены гусеницы, владеющие приёмами самообороны против хищников

3 часа назад
Дирижер избежал наказания за совращение, женившись на ученице

Дирижер избежал наказания за совращение, женившись на ученице

3 часа назад
Полиция Молдавии: причиной убийства модели Playboy стала ревность

Полиция Молдавии: причиной убийства модели Playboy стала ревность

3 часа назад
Новые станции метро не повлияют на стоимость жилья

Новые станции метро не повлияют на стоимость жилья

4 часа назад
Правильный трейлер "Венома" с Томом Харди-монстром

Правильный трейлер "Венома" с Томом Харди-монстром

4 часа назад
Светящиеся клетки теперь можно будет разглядеть даже глубоко внутри организма

Светящиеся клетки теперь можно будет разглядеть даже глубоко внутри организма

4 часа назад
Олимпийская лыжница из Австрии осталась без медали, заблудившись на трассе

Олимпийская лыжница из Австрии осталась без медали, заблудившись на трассе

5 часов назад
Global Virome: вирусы-убийцы человечества вычислят до атаки

Global Virome: вирусы-убийцы человечества вычислят до атаки

5 часов назад
Дмитрий Свищев: результат допинг-пробы Крушельницкого говорит о подбросе

Дмитрий Свищев: результат допинг-пробы Крушельницкого говорит о подбросе

6 часов назад
С жены Аршавина сняли обвинение в насильственных угрозах

С жены Аршавина сняли обвинение в насильственных угрозах

6 часов назад
Хоккеисты избили судью во время встречи в Набережных Челнах

Хоккеисты избили судью во время встречи в Набережных Челнах

6 часов назад
"Может тебе нос сломать?": рейдеры издевались над парой москвичей, выживая их из квартиры

"Может тебе нос сломать?": рейдеры издевались над парой москвичей, выживая их из квартиры

7 часов назад
Доставили по адресу: "Почта России" пресекла пересылку оружия

Доставили по адресу: "Почта России" пресекла пересылку оружия

7 часов назад
Дом с панно "Мы строим коммунизм" продают с аукциона

Дом с панно "Мы строим коммунизм" продают с аукциона

8 часов назад
Почему цены на нефть не растут: 6 вредных мифов

Почему цены на нефть не растут: 6 вредных мифов

8 часов назад
Российских секс-тренеров ждет суд и депортация из Таиланда

Российских секс-тренеров ждет суд и депортация из Таиланда

10 часов назад
Алина Загитова после соревнований релаксировала в зоомагазине

Алина Загитова после соревнований релаксировала в зоомагазине

11 часов назад
12 научных опытов, которые можно провести с детьми, не выходя из дома

12 научных опытов, которые можно провести с детьми, не выходя из дома

11 часов назад
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

20.02.2018 19:40
Новые возможности: Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2018/2019

Новые возможности: Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2018/2019

22.02.2018 18:12
Сати Спивакова и Константин Крюков представляют спектакль по повести Дины Рубиной

Сати Спивакова и Константин Крюков представляют спектакль по повести Дины Рубиной

22.02.2018 16:46