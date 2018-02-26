Калужские ритуальщики выкопали гроб, похороненный без их участия

На Некрасовском кладбище в Калуге — акт вандализма. 22 февраля здесь похоронили дедушку. Но на следующий день крест на его могиле разломали, венки разбросали, а гроб выкопали.

В вандализме калужские следователи заподозрили директора ритуального агентства, сообщает телеканал "360о". Директор похоронного агентства предупредил семью, что на кладбище нельзя хоронить людей, минуя услуги его рабочих. Следователи проверяют все обстоятельства дела о незаконной раскопке могилы.