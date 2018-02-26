Россиянин может первым в мире в одиночку покорить одну из самых сложных вершин на планете

44-летний российский альпинист Денис Урубко может стать первым в мире человеком, в одиночку покорившим вторую по величине вершину на планете, гору Чогори или K2, высотой 8614 метров. 25 февраля Урубко поругался со своей группой и отправился к вершине один. Соратники опасаются за жизнь россиянина, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Причина конфликта Урубко с другими представителями его группы не называется. Товарищи россиянина заявили, что в какой-то момент альпинист вышел из палатки и отправился в неизвестном направлении, не взяв с собой рацию.

Соратники альпиниста испугались, что тот решил отправиться к вершине Чогори в одиночку. По их словам, это самоубийство, особенно, зимой.

"Урубко эксперт по Гималаям, но эта затея может стоит ему жизни", — заявил альпинист Карим Шах, находившийся в одной группе с Урубко.

Вскоре, однако, альпинистам поступила информация, что россиянин добрался до базы, расположенной на высоте 5, 4 тысячи метров над уровнем моря и, по всей видимости, отказался от самоубийственной затеи. Впрочем, подтверждения этим догадкам пока нет.

Урубко участвовал в спасении французской альпинистки, которая не смогла покорить одну из самых сложных для восхождения вершин в мире. За его плечами восхождения на все 14 гор в мире, чья высота превышает 8 тысяч метров.