Просмотр телевизора повышает риск возникновения смертельно опасных тромбов

Американские исследователи обнаружили связь между длительным просмотром телевизора и образованием тромбов. Как сообщает команда из Университета Миннесоты, часы, проведённые перед экраном, вредно сказываются на состоянии кровеносных сосудов.

Всё дело в том, что во время просмотра любимой передачи или сериала человек проводит много времени без движения, из-за чего ухудшается кровообращение, и это увеличивает риск образования сгустков крови в венах – такое состояние называется венозной тромбоэмболией.

Эти сгустки крови чаще всего образуются в венах ног, однако они перемещаются и могут попасть, к примеру, в лёгкие, что вызывает потенциально смертельное состояние – тромбоэмболию лёгочной артерии.

Такой эффект ещё называют "синдром эконом-класса", поскольку он часто наблюдается у людей, совершающих перелёты на дальние расстояния, сообщает портал Medical Xpress.

Исследование проходило в рамках проекта по изучению риска развития атеросклероза (Atherosclerosis Risk in Communities Study). С 1987 года авторы анализировали данные 15 тысяч человек в возрасте от 45 до 64 лет. Они отслеживали состояние здоровья участников, а также просили их отмечать, сколько времени те проводят перед телевизором.

Кроме того, учитывались и другие факторы, которые могли бы повлиять на изменение кровообращения – например, физическая активность, наличие вредных привычек, вес человека.

Отмечается, что к 2011 году венозная тромбоэмболия наблюдалась у 691 добровольца, причём у тех, кто уделял телевизору больше всего времени, риск развития этого состояния был на 70% выше, чем у людей, которые смотрели его редко либо вообще отказывали себе в этом удовольствии.

Впрочем, команда отмечает, что даже тем людям, которые регулярно занимаются спортом, не рекомендуется подолгу сидеть у телевизора: риск образования тромбов всё равно присутствует при любой физической активности.

С выводами авторов согласились два независимых эксперта, которые изучают сердечно-сосудистые болезни: по их словам, любители поваляться перед экраном сильно рискуют своим здоровьем.

Правда, специалисты также отметили, что в будущем нужно будет провести дополнительные исследования, чтоб обозначить "безопасный" период времени для просмотра любимых передач (кстати, для гаджетов такой лимит уже существует).

Кроме того, в данном случае участники сами отмечали, как часто они смотрят телевизор, и такие оценки могли быть субъективными: например, как чётко разграничить "часто" и "очень часто", пока не совсем понятно.

Кардиолог Майя Зарик (Maja Zaric) отмечает, что, вероятно, люди с ожирением, артритом, хроническими болями в спине и другими подобными болезнями имеют более высокие риски, и для них нужно составлять особые рекомендации относительно просмотра телевизора.

Доктор Дэвид Фридман (David Friedman) также добавляет, что современные технологии играют большую роль в снижении риска развития тромбоэмболии. Люди становятся более мобильными и часто смотрят передачи или сериалы с гаджетов прямо на ходу, что смягчает негативные эффекты, заключает учёный.

Научная статья по итогам работы была опубликована в специализированном медицинском издании Journal of Thrombosis and Thrombolysis.

Напомним, ранее медики выяснили, что всего один час телевизора в день может вызывать у дошколят ожирение.