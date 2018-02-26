Дирижер избежал наказания за совращение, женившись на ученице

В Санкт-Петербурге вынесли приговор по скандальному делу дирижера Юрия Бондаренко. Его обвиняли в совращении своей несовершеннолетней ученицы. Чтобы избежать серьезного наказания, мужчина решил на ней жениться. Как это повлияло на решение суда?

На оглашение приговора по деликатному делу с музыкальным уклоном никто со стороны потерпевшей (сама она себя таковой не считает) не явился. Мол, с эмоциями справляться лучше на расстоянии. Новоиспеченного зятя родители уже совершеннолетней девушки предпочитают не видеть.

Перед началом заседания Бондаренко традиционно вместе со своей молодой супругой прячется от журналистов в коридорах здания суда. Вот и в этот раз на оглашение приговора они пришли вместе только по звонку адвоката.

В зале они улыбаются, перешептываются. Приговор слушают без доли сомнения: впереди не годы разлуки, а счастливая семейная жизнь. И не ошибаются .

В итоге — решение суда: признать виновным, но освободить от наказания в связи со вступлением в брак с потерпевшей.

После внезапно вспыхнувшей любви между музыкальным педагогом и его ученицей-флейтисткой, которой на тот момент едва исполнилось четырнадцать, жизнь народного артиста России, как ни странно, стала складываться как по нотам. Молодая возлюбленная сначала забеременела, потом избавилась от ребенка, но престарелому любовнику оставалась верна. Их любовь, а они называют это так, жила три года, и в итоге – брак, который для дирижера Юрия Бондаренко оказался спасением от уголовного наказания.

Процесс, который длился почти год, постоянно затягивался. Подсудимый под различными предлогами уклонялся от явки в суд. По одной из версий – ждал ноября. В конце осени девочке как раз исполнилось 18. Свадьбу сыграли практически сразу. И молодая чета, и адвокат настаивают: сердцу не прикажешь. Брак между 18-летней студенткой и 55-летним дирижером состоялся исключительно по взаимному согласию. Никакой фикции. Правда, о дальнейших планах пара не распространяется: то ли сглазить боятся, то ли сказать нечего.

Средства для существования у молодой пары найдутся. Педагог со стажем может хоть завтра выйти на работу. Преподавать. Отстранение от должности из-за снятия наказания отменили. Будет ли Бондаренко давать повод для ревности своей молодой жене к ее же сверстницам или ученицам помладше – пока большой вопрос.